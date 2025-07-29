الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته مع تهدئة التوترات التجارية وقوة الدولار

شفق نيوز - بغداد / اربيل

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مع تراجع المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، وارتفاع قيمة الدولار، ما قلل من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن.

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,311.33 دولارًا للأوقية (الأونصة)، اعتبارًا من الساعة الـ 04:01 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أدنى مستوى له منذ 9 يوليو/تموز في الجلسة السابقة.

الدعم الأساسي وراء هذا الاستقرار جاء من اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض رسوماً بنسبة 15% فقط – أي نصف ما كان مهدداً – ما ساعد على تجنّب تصعيد تجاري كبير بين طرفين يشكلان نحو ثلث التجارة العالمية.

في الوقت ذاته، عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين من الصين والولايات المتحدة محادثات في ستوكهولم استمرت أكثر من خمس ساعات، سعياً لتمديد الهدنة الجمركية بين البلدين لثلاثة أشهر إضافية.

وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أميركية هامة، أبرزها أرقام التضخم والتوظيف، إضافة إلى اجتماع الفيدرالي الأميركي الذي يبدأ اليوم وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة. وقد أشار محللون إلى أن أي ضعف في البيانات أو لهجة أكثر تيسيراً من الاحتياطي الفيدرالي قد تعزز أسعار الذهب لاحقاً.

في المعادن الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 38.09 دولاراً، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1397.80 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم 1.9% إلى 1223.02 دولاراً للأوقية.