الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في 6 أشهر

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في ستة أشهر، وسط ترقب المستثمرين لبيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، والتي قد توفر مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4077.39 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 4022.09 دولاراً للأونصة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.8% إلى 4098.90 دولاراً للأونصة.

وجاءت تحركات السوق بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال مايو/ أيار بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

ووفقاً لتقديرات الأسواق، ارتفعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر إلى أكثر من 70%، بحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وفي التطورات الجيوسياسية، أعلنت القوات الأميركية بدء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، بعد ساعات من تهديد الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، فيما ساهم إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز في ارتفاع أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن وأداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس لكونه لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 63.64 دولاراً للأونصة، واستقر البلاتين عند 1663.80 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.3% إلى 1241.77 دولاراً.