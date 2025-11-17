الذهب يستقر قبيل ترقب بيانات أميركية حاسمة

شفق نيوز– متابعة

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقّب المستثمرين سلسلة بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع، قد توفّر رؤية أوضح لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,083.92 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 4,085.30 دولارًا للأوقية.

وينتظر المتعاملون صدور بيانات مهمة، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر/ أيلول يوم الخميس، إلى جانب تحديث جدول إصدار البيانات الاقتصادية الذي تأثر بالإغلاق الحكومي الأميركي الأخير.

ويقدّر المستثمرون حاليًا احتمالًا بنسبة 46% لخفض الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، مقارنة بـ50% الأسبوع الماضي، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم ومؤشرات الاستقرار النسبي في سوق العمل بعد خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام.

ويميل الذهب عادةً إلى الأداء القوي في فترات انخفاض أسعار الفائدة وحالات عدم اليقين الاقتصادي، إلا أن ارتفاع مؤشر الدولار جعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات SPDR Gold Trust—أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم—أن حيازاته تراجعت بنسبة 0.47% يوم الجمعة إلى 1,044.00 طنًا متريًا مقارنة بـ1,048.93 طنًا في اليوم السابق.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 50.96 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1,552.36 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.7% إلى 1,408.13 دولارًا.