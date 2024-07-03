الذهب يستقر قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مؤشرات جديدة بشأن موعد بدء البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 01:52 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2329.66 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2338.70 دولار.

يقوم المتداولون حاليًا بتسعير احتمالات بنحو 67% لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر مما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص التكلفة الفرصة لحيازة السبائك غير ذات العائد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.60 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 996.70 دولار، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1016.34 دولار.