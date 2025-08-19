الذهب يستقر قبل قمة البنك المركزي الأمريكي

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول هذا الأسبوع، بحثًا عن مؤشرات بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة، إلى جانب متابعة الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,331.49 دولارًا للأوقية بحلول الساعة الـ 02:01 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% لتسجل 3,375.40 دولارًا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمره السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس، حيث من المتوقع أن تقدم تصريحات رئيس المجلس جيروم باول وضوحًا أكبر بشأن السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية.

كما ستصدر محاضر اجتماع البنك المركزي لشهر يوليو/تموز يوم الأربعاء، ما قد يوفر إشارات إضافية حول توجهاته.

وفي سياق التطورات الجيوسياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن واشنطن ستساعد في ضمان أمن أوكرانيا في أي اتفاق محتمل مع روسيا، وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا والذي انتهى دون التوصل إلى اتفاق.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 37.82 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1323.76 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم 0.9% إلى 1112.34 دولارًا.