الذهب يستقر في ظل تداول ضعيف ورهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، في ظل حجم تداول ضعيف وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام.

ومن المرجح أن يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة إلى 2078.20 دولارا للأوقية.

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب تزيد عن عشرة بالمئة هذا العام، وهي الأفضل منذ 2020 بفضل التوجه لشراء أصول الملاذ الآمن، وهو التوجه المدفوع بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى جانب الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر وهو في طريقه إلى أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.25 دولارا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 978.56 دولارا. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1176.49 دولارا.