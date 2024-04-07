الذهب يستقر في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي483 ألف دينار، وسعر الشراء 479 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 453 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 449 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 485 ألف دينار و495 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 455 ألفاً و465 ألف دينار .

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت بيع مثقال الذهب عيار 24، 550 ألف دينار، وعيار 21، 485 ألف دينار ، وعيار 18، 420 ألف دينار.