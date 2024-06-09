الذهب يستقر في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 469 ألف دينار، وسعر الشراء 465 ألفاً.

وأضاق مراسل الوكالة، أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 439 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 435 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 470 ألف دينار، و475 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 440 ألفاً و450 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24، 540 ألف دينار، وعيار 21، 475 ألف دينار، وعيار 18، 410 آلاف دينار.