الذهب يستقر في بغداد ويسجل ارتفاعاً في أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما سجلت ارتفاعاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 982 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 978 ألف دينار، وهي الأسعار ذاتها التي سُجلت صباح أمس الأحد.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 952 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 948 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 985 ألف دينار و995 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 955 ألف دينار و965 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً، إذ بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 1.028 مليون دينار، فيما سجل عيار 21 سعر بيع بلغ 982 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع بلغ 842 ألف دينار.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً، إلى جانب سعر صرف الدولار في السوق المحلية.