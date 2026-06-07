الذهب يستقر في بغداد ويسجل ارتفاعاً طفيفاً في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بلغ 939 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 935 ألف دينار، وهي الأسعار نفسها المسجلة يوم أمس السبت.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 909 آلاف دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 905 آلاف دينار.

وفي ما يتعلق بأسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 940 ألفاً و950 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 910 آلاف و920 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب عيار 22 نحو 984 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 21 نحو 940 ألف دينار، وعيار 18 نحو 805 آلاف دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني/يناير 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار في الس