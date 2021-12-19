الذهب يستقر في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (19 كانون الأول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 369 الف دينار، و سعر الشراء 365 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت ليوم امس السبت.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 339 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).