سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يستقر في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-19T10:41:12+0000
الذهب يستقر في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (19 كانون الأول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 369 الف دينار، و سعر الشراء 365 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت ليوم امس السبت.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 339 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

العراق يبيع 100 كيلو من الذهب ويتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم

Date: 2021-08-01 06:10:41
العراق يبيع 100 كيلو من الذهب ويتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم

أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-09 10:12:57
أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

Date: 2021-06-23 09:19:11
الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

Date: 2021-03-02 08:57:08
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

رغم ارتفاعه عالميا .. تراجع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-30 08:58:41
رغم ارتفاعه عالميا .. تراجع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

Date: 2021-04-07 07:54:39
ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-09-14 08:12:25
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السوق العراقية

ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

Date: 2021-10-13 08:48:04
ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية