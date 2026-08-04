الذهب يستقر فوق 4000 دولار مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية وتطورات الشرق الأوسط

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين سلسلة من بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الحرب الأميركية الإيرانية وتأثيرها في الأسواق العالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4059.81 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 2:57 بتوقيت غرينتش، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات فرص العمل الأميركية، يليها تقرير التوظيف الصادر عن ADP، قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، الجمعة، والذي يعد مؤشراً مهماً لمسار السياسة النقدية الأميركية.

وأدى استمرار الصراع إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يعزز التوقعات بإمكانية تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما يتوقع المتعاملون حالياً احتمالاً بنحو 65% لرفع أسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع سبتمبر المقبل، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1% إلى 58.74 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1646.59 دولاراً، والبلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1279.55 دولاراً للأونصة.