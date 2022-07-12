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الذهب يستقر فوق أدنى مستوى في 9 أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-12T08:56:02+0000
الذهب يستقر فوق أدنى مستوى في 9 أشهر

شفق نيوز/ استقر الذهب يوم الثلاثاء، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:40 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر أيلول عند 1722.36 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1733.60 دولاراً للأوقية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاماً مقابل سلة عملات رئيسية يوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 18.95 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 852.07 دولاراً للأوقية ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2130.02 دولاراً للأوقية.

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