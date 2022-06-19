سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يستقر عند 379 الف دينار للمثقال في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-19T09:19:30+0000
الذهب يستقر عند 379 الف دينار للمثقال في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الأحد، (19 حزيران 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 379 الف دينار، وسعر الشراء 375 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 339 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 335 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

أسعار الذهب تشهد استقرارا في الاسواق العراقية

Date: 2022-05-15 08:32:57
أسعار الذهب تشهد استقرارا في الاسواق العراقية

ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-23 09:30:29
ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-01-04 08:38:49
انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-09 10:24:07
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

عيار 21 يقترب من 400 ألف.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الاسواق العراقية

Date: 2022-03-17 09:47:24
عيار 21 يقترب من 400 ألف.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الاسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب بالأسواق العراقية

Date: 2022-04-24 08:15:45
استقرار أسعار الذهب بالأسواق العراقية

أسعار الذهب تنخفض في الاسواق العراقية

Date: 2022-03-10 09:26:40
أسعار الذهب تنخفض في الاسواق العراقية

أسعار الذهب تقفز في الاسواق العراقية

Date: 2022-03-08 08:07:35
أسعار الذهب تقفز في الاسواق العراقية