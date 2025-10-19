الذهب يستقر عند مستوى قياسي في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الاحد ( 19 تشرين الأول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 836 الف دينار، وسعر الشراء 832 الفا، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس السبت .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 806 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 802 الف

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 835 الف دينار و 845 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 805 آلاف و 815 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 916 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 875 ألفا، وعيار 18 بيع 750 الف دينار.

وشهدت اسعار الذهب في العراق خلال الاسابيع الاخيرة الماضية ارتفاعا الى مستويات قياسية متأثرة بارتفاع المعدن النفيس والذي بلغ اعلى مستوياته في الاسواق العالمية.