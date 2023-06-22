الذهب يستقر عند أدنى مستوى في 3 أشهر بعد تصريحات باول

شفق نيوز/ لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الخميس، بعد صدور تصريحات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، ليظل المعدن الأصفر قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0242 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.70 دولارا.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمشرعين في الكونغرس إن توقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة "تخمين جيد للغاية" لما يتجه إليه البنك المركزي الأميركي إذا ظل الاقتصاد على مساره الحالي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لتراجع جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال إدوارد مائير محلل المعادن في ماريكس إن السوق لا تزال تعتقد أن البنك المركزي "قريب جدا من إنهاء رفع أسعار الفائدة"، ولهذا السبب لم يتراجع الذهب لدرجة الانهيار.

وتتوقع الأسواق فرصة نسبتها 72 بالمئة أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي نزل إليها أمس الأربعاء. وعادة ما يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين في الخارج.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية التي تصدر الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، وهي مؤشر مهم عن الاقتصاد الأميركي، وقرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة بعدما جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع مجددا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.6293 دولارا للأوقية، بعدما نزلت لأدنى مستوى منذ 22 مارس في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 944.96 دولارا، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1348.81 دولارا.