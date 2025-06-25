الذهب يستقر بفعل هدنة إيران وإسرائيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المبكرة، بعد أن قلص وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، في حين ساهم ضعف الدولار وإقبال المستثمرين على الشراء بعد انخفاض الأسعار أمس في الحد من الخسائر.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية 3326.39 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين خلال جلسة الثلاثاء. فيما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب أمس بنسبة 0.2% إلى 3340 دولاراً، وفق بيانات وكالة رويترز.

وأعلنت إيران وإسرائيل، أمس الثلاثاء، توقف الحرب الجوية بينهما بعد تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتوبيخه العلني للطرفين على خلفية خرق وقف إطلاق النار الذي أعلنه سابقاً.

وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

كما شهدت ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعاً غير متوقع في حزيران، نتيجة مخاوف تتعلق بتوافر الوظائف والضبابية الاقتصادية المتزايدة بفعل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول قد أبلغ الكونغرس، أمس، بأن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع معدلات التضخم هذا الصيف، وهي فترة يُتوقع أن تكون حاسمة في قرار البنك بشأن خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون حالياً أن يخفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 61 نقطة أساس خلال عام 2025، مع احتمالية بدء هذا الخفض في أيلول/سبتمبر.

وبالنسبة لباقي المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 35.94 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1313.88 دولاراً، والبلاديوم 0.2% إلى 1064.01 دولاراً.