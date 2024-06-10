الذهب يستقر بعد أكبر عمليات بيع في ثلاث سنوات ونصف

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة بفعل بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لمزيد من التوجه.

وبحلول الساعة 03:46 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 2295.29 دولارا للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2312.20 دولارا.

وانخفض الذهب 3.5% يوم الجمعة الماضي في أكبر انخفاض له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد تقرير الوظائف الأمريكي وبيانات الصين التي تظهر أن أكبر مستهلك في العالم أحجم عن شراء الذهب في مايو/ آيار بعد 18 شهرًا متتاليًا من الشراء.

وأظهر تقرير لوزارة العمل أن الاقتصاد أضاف وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعا في مايو.

ومن غير المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء أي تغيير في اجتماع السياسة الخاص به، ولكن التركيز سينصب على تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتغييرات في التوقعات الاقتصادية من صانعي السياسات. ومن المقرر أيضًا صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 29.43 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 971.10 دولارا وربح البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 922.38 دولارا.