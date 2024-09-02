الذهب يستقر بعد توقعات بخفض أقل للفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، بعد أن هبطت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يتجه لخفض أسعار الفائدة بأقل من المتوقع هذا الشهر.

وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2502.89 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 2494.15 دولار، الجمعة. ومع ذلك، سجل الذهب مكاسب شهرية في أغسطس.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأميركي دورة خفض معدلات الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر. ويرى المتداولون حاليا احتمالات بنسبة 67 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر واحتمالات بنسبة 33 بالمئة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.89 دولارا للأونصة، واستقر البلاتين تقريبا عند 926.80 دولارا للأونصة، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.18 دولارا للأونصة.