الذهب يستقر بدعم من ضعف الدولار

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد سجّلته في الجلسة السابقة، وذلك في ظل تراجع التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وهو ما أضعف الإقبال على الأصول الآمنة مثل المعدن النفيس، رغم استمرار الدعم من ضعف الدولار الأميركي.

وسجّل سعر الذهب في المعاملات الفورية 3,387.15 دولارًا للأونصة، وذلك بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط بنسبة 1.3% خلال جلسة يوم الأربعاء. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 3,492.50 دولارًا.

وقال بريان، المدير الإداري في شركة “جولد سيلفر سنترال” في سنغافورة:أمس، رأينا أسعار الذهب تبدو وكأنها قد تستعد لجولة صعودية أخرى حتى ظهرت الأخبار على صعيد التجارة، مما أدى إلى بعض جني الأرباح.”

وشهدت أسواق الأسهم الأميركية مكاسب واضحة يوم أمس، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة تجاوزت 1%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من ثلاثة أرباع بالمائة، في حين حقق مؤشر ناسداك مكاسب بلغت نحو ستة أعشار بالمائة.

وواصل الدولار الأميركي تراجعه، وهو ما عزز من جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، نظرًا لانخفاض كلفة السبائك المقوّمة بالدولار.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توصله إلى اتفاق تجاري مع اليابان يتضمن خفض التعريفات الجمركية على واردات السيارات، وهو ما انعكس إيجابًا على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وتعززت معنويات السوق بسبب هذا التقدم في المحادثات التجارية، إلى جانب آمال المستثمرين بعقد مزيد من الصفقات في المستقبل القريب.

ويتابع المستثمرون عن كثب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، المتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 39.16 دولارًا للأونصة، فيما استقر البلاتين عند 1,411.53 دولارًا، وهبط البلاديوم بنسبة 1% إلى 1,265.50 دولارًا