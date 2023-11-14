الذهب يستقر ببغداد وينخفض في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 431 ألف دينار، وسعر الشراء 427 الف دينار، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 401 الف دينار، وبلغ سعر الشراء397 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 الف دينار و445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 405 الاف و 415 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 505 الاف دينار ،وسجل عيار 21 بيع 445 الف دينار، وعيار 18 بيع 385 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات