الذهب يستقر بانتظار بيانات أمريكية "مؤثرة"

شفق نيوز- بغداد

حافظ الذهب على استقراره في تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات أمريكية مؤثرة من المتوقع أن تحدد توجهات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3390.27 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 11 آب في وقت سابق من الجلسة، فيما استقرت العقود الآجلة الأمريكية تسليم ديسمبر/ كانون الأول عند 3447.40 دولاراً للأوقية.

ويترقب المتعاملون بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، المقرر صدورها يوم غد الجمعة، والذي يُعد مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأميركي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.6% في يوليو/ تموز، وهي نفس وتيرة الزيادة السابقة.

وبحسب التقديرات، تتجاوز احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل للفيدرالي 88%، علماً أن الذهب يستفيد عادةً من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 38.72 دولاراً للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1348.07 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1095.26 دولاراً.