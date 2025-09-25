الذهب يستقر بانتظار بيانات اقتصادية أمريكية مهمة

شفق نيوز- متابعة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع طفيف للدولار، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تمنح إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وسجل الذهب الفوري 3,737.01 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 03:47 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول عند 3,767.90 دولاراً.

وينتظر المتعاملون صدور تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، يوم غد الجمعة، مع توقعات بارتفاع شهري بنسبة 0.3% وزيادة سنوية قدرها 2.7%، ويُعد هذا المؤشر المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 3,790.82 دولاراً للأوقية في جلسة الثلاثاء، وسط تزايد الرهانات على استمرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 43.97 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1,477.94 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 0.2% إلى 1,211.84 دولاراً.