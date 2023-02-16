الذهب يستعيد بعض بريقه مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ استعادت أسعار الذهب بعض المكاسب يوم الخميس، مع تراجع الدولار، لكن احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة مجددا أبقت على توتر المستثمرين.

وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1840.94 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير كانون الثاني يوم الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1850.20 دولارا.

وتثني أسعار الفائدة المرتفعة عن الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا، على الرغم من أنه يعتبر تحوطا ضد ارتفاع الأسعار.

وعززت أرقام مبيعات التجزئة القوية، جنبا إلى جنب مع بيانات صدرت يوم الثلاثاء وأظهرت استمرار التضخم المرتفع في الولايات المتحدة الشهر الماضي، المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الأربعاء، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 21.77 دولارا للأوقية.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.16 دولارا، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1479.16 دولارا.