الذهب يستعيد بريقه مع مواصلة الدولار صعوده في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.130 مليون دينار، وسعر الشراء 1.126 مليون، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء سعر البيع 1.126 مليون دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.100 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.096 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.130 مليون دينار، و 1.140 مليون، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.100 مليون دينار و 1.110 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.187 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.134 مليون، وعيار 18 بيع 971 ألف دينار.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالميا مع سعر الدولار محليا.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي ارتفاعا، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وصباح اليوم قال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 156000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 155600 دينار مقابل 100 دولار.