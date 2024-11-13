الذهب يستعيد بريقه قبل بيانات التضخم الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا خلال التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مع بحث المستثمرين عن صفقات بعد انخفاضات حادة في الجلسة الماضية، بينما تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2610.99 دولارا للأونصة (الأوقية ) بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 20 سبتمبر/ ايلول أمس الثلاثاء.

كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2617.20 دولارا.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 1330 بتوقيت غرينتش. وإذا أظهرت أن التضخم ينحسر، فقد يصل الذهب لمستوى 2650 دولارا، بحسب محللين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31 دولارا. كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 953.22 دولارا وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 953.84 دولارا.