الذهب يستعيد بريقه بعد التراجع إلى أدنى مستوى خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد/أربيل

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، إذ أقبل المستثمرون على الشراء عند الأسعار المنخفضة مع ترقّب بيانات التوظيف الأميركية التي قد توفّر إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 3961.85 دولارًا للأونصة بحلول الساعة الـ 03:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد تراجع بأكثر من 1.5% يوم الثلاثاء. كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 3970.10 دولارًا للأونصة.

ويقترب الدولار من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، فيما تواصل الأسهم الآسيوية الهبوط وسط مخاوف من التقييمات المرتفعة وتراجع شهية المخاطرة، ما يدعم الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي لاحقًا اليوم، وسط مراقبة لتوقعات الفائدة بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في خطوة قد تكون الأخيرة هذا العام. وتُظهر توقعات المتعاملين أن احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر تراجعت من أكثر من 90% إلى نحو 69%.

وكان الذهب قد سجّل أعلى مستوى تاريخي عند 4381.21 دولارًا في 20 أكتوبر/تشرين الأول، لكنه فقد قرابة 10% منذ ذلك الحين.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% إلى 47.68 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1537.10 دولارًا، بينما صعد البلاديوم 0.2% إلى 1394.75 دولارًا.