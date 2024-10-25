الذهب يزداد بريقاً ويتجه لتحقيق مكاسب اسبوعية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، في التعاملات المبكرة الجمعة، لكنها تتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في حين بقى البلاديوم قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

سجل الذهب في المعاملات الفورية 2733.63 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 0018 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار سجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأربعاء عند 2758.37 دولارا ولا تزال مرتفعة بنسبة 0.5 على مدار الأسبوع حتى الآن.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2746.3 دولارا للأونصة.

وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه قتل قياديا في حركة حماس شارك في الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وعمل أيضا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وازداد الغموض أيضا بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر، إذ تظهر استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين المرشحين دونالد ترامب وكاملا هاريس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة مسجلة 33.63 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.04 بالمئة ليسجل 1026.70 دولار.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1162 دولارا للأونصة، بعدما كسب ما يصل إلى 9.4 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023.