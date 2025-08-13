الذهب يزداد بريقاً مع انخفاض الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار بعد صدور بيانات تضخم أمريكية معتدلة عززت التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما تترقب الأسواق القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا هذا الأسبوع بشأن الحرب في أوكرانيا.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,351.46 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة الـ 02:39 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3,401.60 دولار.

ويأتي هذا الدعم للمعدن النفيس مع تراجع مؤشر الدولار، ما جعل الذهب والأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

البيت الأبيض أوضح أن قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ستكون بمثابة “تمرين استماع للرئيس”، ما خفّض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

البيانات الصادرة أمس أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.2% في يوليو بعد زيادة 0.3% في يونيو، وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر بنسبة 2.7%، مما يعكس تباطؤ وتيرة التضخم.

وينتظر المستثمرون في وقت لاحق من الأسبوع صدور بيانات أمريكية أخرى تشمل مؤشر أسعار المنتجين، ومطالبات البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة، بحثًا عن إشارات إضافية لاتجاه السياسة النقدية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 38.14 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1,341.80 دولاراً، كما زاد البلاديوم 0.3% ليصل إلى 1,132.89 دولاراً.