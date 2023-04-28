الذهب يزداد بريقاً في نيسان

شفق نيوز / تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي اليوم الجمعة، إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار، المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر مطلع شهر أيار المقبل.

وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، إن "في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، سيظل مشترو الذهب حذرين على الأرجح"، فيما تستمر المعركة من أجل البقاء فوق مستوى 2000 دولار.

وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي الثاني والثالث من مايو/أيار المقبل، وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبينما يعتبر الذهب تحوطاً في مواجهة الضبابية الاقتصادية، تميل أسعار الفائدة الأعلى لتقليل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً كبيراً.