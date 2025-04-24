الذهب يرتفع 1% بفضل عمليات الشراء المنخفضة

شفق نيوز/ قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، يوم الخميس، بفضل عمليات شراء بأسعار رخيصة، بعد يوم من وصول الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع وسط تفاؤل بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 3,335.39 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.5% لتصل إلى 3,344 دولارًا.

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وسجلت المعادن النفيسة غير ذات العائد، والتي يُنظر إليها تقليديا على أنها وسيلة للتحوط ضد عدم الاستقرار العالمي، مستوى قياسيا مرتفعا عند 3500.05 دولار للأوقية يوم الثلاثاء لكنها هبطت عن مستوى 3300 دولار يوم الأربعاء.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في Capital.com: "إن التقلبات التي نشهدها هذا الأسبوع مدفوعة بالعوامل الفنية والمخاطر الرئيسية. لكن العوامل الأساسية قوية، لذا فإن الشراء عند انخفاض الأسعار يعتمد فعليًا على توجه المستثمرين نحو السوق بناءً على الصورة الأكبر".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأربعاء إن التعريفات الجمركية المرتفعة للغاية بين الولايات المتحدة والصين غير مستدامة ويجب خفضها قبل أن تتمكن المفاوضات التجارية من المضي قدما لكنه قال إن الرئيس دونالد ترامب لن يخفض التعريفات الجمركية على الواردات الصينية من جانب واحد.

قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى إبطاء النمو ودفع الديون إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم.

وقال بيسنت إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيتجاوز التقديرات المعدلة لصندوق النقد الدولي البالغة 1.8%، انخفاضا من 2.7% في يناير/كانون الثاني، إذا تم تنفيذ سياسات إدارة ترامب.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 33.33 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 968.60 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 936.63 دولاراً.