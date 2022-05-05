الذهب يرتفع 1% بعد رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذي يرى البنك المركزي أنه عامل يهدد الاقتصاد، في حين استبعد رفع أكبر للفائدة خلال هذا العام.

وبحلول الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1898.06 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد صعوده بنسبة واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 1894.20 دولاراً للأوقية.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر قفزة منذ 22 عاماً. وناشد رئيس المركزي جيروم باول الأمريكيين الذين يعانون من ارتفاع التضخم التحلي بالصبر بينما يتخذ المسؤولون إجراءات قاسية للسيطرة عليه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.1 بالمئة إلى 23.19 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 997.19 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2274.43 دولاراً للاوقية.