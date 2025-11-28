الذهب يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي

شفق نيوز - أربيل

ارتفعت أسعار الذهب، وتتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية للشهر الرابع على التوالي، مع تعزيز الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وصعدت الفضة لتقترب بفارق دولار واحد فقط من مستوى قياسي.

تم تداول الذهب قرب 4190 دولاراً للأونصة يوم الجمعة، مرتفعاً بنحو 5% خلال الأسبوع. وساعدت سلسلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولي الفيدرالي ونشر بيانات اقتصادية مؤجلة، في تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفيد عادة الذهب باعتباره أصلاً لا يدر فائدة. ويُسعّر متداولو المقايضات احتمالات تتجاوز 80% لخفض بمقدار ربع نقطة في ديسمبر.

و سيدرس المتعاملون كل إشارة ممكنة بشأن قرار الفائدة المقبل، قبل أن يدخل البنك المركزي الأميركي في فترة صمت إعلامي اعتباراً من السبت.

وقد تسبب إغلاق حكومي قياسي في تأخير صدور بيانات أساسية، بل إن بعض الإحصاءات لن تُصدر على الإطلاق، ما يجعل من الصعب على الفيدرالي والمستثمرين تقييم حالة أكبر اقتصاد في العالم.

وحقق المعدن الثمين مكاسب شبه شهرية طوال هذا العام، وهو في طريقه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 1979.

وساهمت مشتريات البنوك المركزية المرتفعة، بالإضافة إلى التدفقات القوية من المستثمرين غير الحكوميين إلى صناديق المؤشرات المتداولة، في دعم صعود الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 4380 دولاراً الشهر الماضي.

وقد لجأ المستثمرون إلى الأصول البديلة ضمن انسحاب أوسع من السندات الحكومية والعملات.

وخلال هذا الشهر، حافظ المعدن النفيس على تماسكه فوق مستوى 4000 دولار للأونصة بعد تراجعه من ذروته. وظلت التدفقات إلى صناديق مؤشرات الذهب مستقرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".

وارتفعت الفضة بنسبة بلغت 1%، مقتربة من الرقم القياسي الذي سجّلته الشهر الماضي، بدعم من استمرار شح الإمدادات والتدفقات إلى الصناديق المتداولة، إلى جانب توقعات خفض الفائدة.

وصعد الذهب بنسبة 0.8% إلى 4190.17 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 10:03 صباحاً في سنغافورة.

وظل مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار مستقراً، وارتفع البلاتين بشكل طفيف بعد قفزة بنسبة 1.6% يوم الخميس مع دعم العقود الآجلة الجديدة في الصين للطلب، وصعدت الفضة و البلاديوم.