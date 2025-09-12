الذهب يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، حيث تستعد لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، إذ طغت المخاوف المتزايدة بشأن ضعف سوق العمل الأمريكي على القلق من التضخم، وذلك قبل قرار متوقع بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 3654.37 دولاراً للأونصة، وظل قريباً من المستوى القياسي البالغ 3673.95 دولاراً الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي.

وقد ارتفع المعدن النفيس بنسبة 1.9% منذ بداية الأسبوع.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى 42.04 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1388.85 دولارا، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1197.52 دولار.

هذا وقد سجلت جميع هذه المعادن مكاسب أسبوعية.