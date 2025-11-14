الذهب يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب اسبوعية

شفق نيوز - أربيل

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الجمعة، في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتراجع الدولار، رغم أن المكاسب ظلت محدودة بسبب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

بحلول الساعة الـ 0127 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4180.57 دولارا للأوقية (الأونصة). وحقق المعدن النفيس مكاسب بلغت 4.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

إلا أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول تراجعت 0.3 بالمئة إلى 4183.40 دولارا للأوقية، وفقا لوكالة "رويترز".

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة، نحو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، يشير عدد متزايد من صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي إلى الإحجمام عن التيسير النقدي. وعزوا ذلك إلى مخاوف من التضخم بعد خفضين لأسعار الفائدة هذا العام.

وفي الشهر الماضي، خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، لكن رئيسه جيروم باول دعا إلى توخي الحذر قبل تطبيق خفض آخر هذا العام، ومن أسباب ذلك نقص البيانات.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 51 بالمئة خفض سعر الفائدة ربع نقطة أساس الشهر المقبل، بانخفاض من 64 بالمئة في الجلسة الماضية.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدًا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات الضبابية الاقتصادية.

واستأنفت الحكومة الأمريكية أنشطتها بعد إغلاق استمر 43 يوما أثار قلق المستثمرين وعرقل تدفق البيانات الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 52.64 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1589.80 دولارا، وتقدم البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1435.20 دولارا.