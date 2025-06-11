الذهب يرتفع وسط حالة عدم اليقين بشأن التجارة بين أمريكا والصين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الأربعاء، مع تأثر المعنويات بعدم اليقين المحيط باستكمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتشجيع بعض عمليات الشراء بحثا عن ملاذ آمن، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المهمة لتحديد اتجاه السوق.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,328.89 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 3,349.80 دولارًا.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "نعلم أن المفاوضين الأمريكيين والصينيين اتفقوا على "إطار عمل"، ولكن إلى أن يوافق عليه ترامب أو شي، سيظل عدم اليقين قائمًا. وهذا الغموض يدعم الذهب مع اقتراب أرقام التضخم".

فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة في أبريل/نيسان، مما أشعل فتيل حرب تجارية. وعقب محادثات في جنيف الشهر الماضي، اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية من مستوياتها الثلاثية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.53 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1216.42 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1063.62 دولاراً.