الذهب يتجه لتحقيق مكاسب اسبوعية وسط مخاوف مالية في أمريكا

شفق نيوز - اربيل

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيداً من إقرار مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق في الكونغرس، مما أثار مخاوف مالية، لكن بيانات الوظائف الأميركية التي تجاوزت التوقعات حدت من المكاسب.

بحلول الساعة الـ 00:29 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3328.36 دولاراً للأونصة. وبلغت مكاسب المعدن النفيس 1.7% حتى الآن هذا الأسبوع. فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3337.90 دولاراً.

وتخطى تشريع ترامب المتعلق بخفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونغرس، أمس الخميس، إذ وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل على حزمة ضخمة من شأنها تمويل برنامجه المحلي وحرمان ملايين الأميركيين من مزايا التأمين الصحي.

وأظهرت بيانات سوق العمل أمس الخميس أن الشركات الأميركية أضافت 147 ألف وظيفة بأكثر من المتوقع في يونيو، وأن معدل البطالة تراجع على نحو غير متوقع إلى 4.1%. وقد عززت بيانات الوظائف القوية موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

في الوقت نفسه، قال ترامب إن إدارته ستبدأ في إرسال خطابات إلى مختلف الدول تحدد معدلات الرسوم الجمركية على السلع اعتباراً من اليوم الجمعة، مما يشير إلى تحول عن التعهدات السابقة بالتفاوض على اتفاقيات تجارية مع كل دولة على حدة.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائداً ويعد من أصول الملاذ الآمن خلال أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

فيما يتعلق بأوكرانيا، قال ترامب إن مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تحرز تقدماً في حل النزاع، في حين قال الكرملين إن موسكو ستواصل معالجة "الأسباب الجذرية" للأزمة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.73 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1378.30 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1137.94 دولاراً. وتتجه جميع المعادن الثلاثة نحو مكاسب أسبوعية.