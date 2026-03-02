الذهب يرتفع وسط تصاعد التوترات العالمية

شفق نيوز- العالم

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الاثنين مع لجوء المستثمرين إلى المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على الأسواق المالية.

وصعد الذهب الفوري بنحو 2% ليصل إلى حوالي 5.370.39 دولار للأوقية، وهو مستوى يُعد من أعلى الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.8% إلى نحو 5,342.80 دولار للأوقية.

وأوضحت مصادر في سوق المعادن أن المستثمرين اتجهوا إلى شراء الذهب مع تنامي مخاوف بشأن استمرار التصعيد العسكري وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي، في وقت يشهد فيه الطلب على الأصول الآمنة ارتفاعاً ملحوظاً.

على صعيد تجاري فعلي، تواجه تجارة الذهب في دبي، أحد مراكز تداول المعدن الكبرى في العالم، تقلصاً في التدفقات الفعلية بسبب تعليق الرحلات الجوية وتأخر الشحنات، وهو ما قد يؤثر مؤقتاً على إمدادات الذهب إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وجاء هذا الصعود في أسعار الذهب في ظل اتجاه المتداولين إلى تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.