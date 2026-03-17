الذهب يرتفع وسط ترقبٍ لتداعيات الأزمة في المنطقة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بشكل طفيف، مع تقييم المستثمرين للتأثير الاقتصادي للصراع المستمر في الشرق الأوسط، بينما تنتظر الأسواق سلسلة من قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية هذا الأسبوع.

وبلغ سعر الذهب الفوري 5023.19 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل إلى 5027.20 دولارًا للأونصة.

وقال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم الاثنين إن مضيق هرمز ليس مغلقًا أمام الجميع، مع مرور بعض السفن عبر المضيق. ومع ذلك، ظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل بسبب استمرار تأثير النزاع الأمريكي الإسرائيلي على إمدادات النفط، ما أدى إلى توقف ناقلات النفط لأسابيع.

وارتفاع أسعار النفط يرفع تكاليف النقل والإنتاج، ما يزيد التضخم، ويجعل الذهب أداة ملاذ آمنة. في المقابل، يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تعزيز قيمة الأصول المدرة للدخل، ما يقلل الطلب على المعدن.

كما شهدت المعادن الأخرى تحركات مشابهة، حيث ارتفع سعر الفضة الفوري إلى 81.28 دولارًا للأونصة، وسجل البلاتين الفوري 2161.35 دولارًا، فيما بلغ البلاديوم الفوري 1620.45 دولارًا.