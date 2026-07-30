الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية ومسار الفائدة

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية، وتقييم الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية بعد تثبيت أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4076.29 دولاراً للأونصة، بعدما حقق مكاسب بنحو 2% في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس/ آب بنسبة 1% إلى 4073.60 دولاراً للأونصة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكداً استمرار التزامه بكبح التضخم، في وقت خفضت الأسواق توقعاتها لرفع الفائدة في سبتمبر / أيلول، إذ تراجعت الاحتمالات إلى 63% مقارنة بـ81% قبل صدور القرار، وفق أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة لشهر يونيو/حزيران، والتي تعد من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم التضخم وتحديد مسار السياسة النقدية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 57.86 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1264.49 دولاراً، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1602.34 دولاراً للأونصة.