الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

شفق نيوز/ ارتفع الذهب يوم الخميس، إذ يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية عند 1920.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1927.55 دولارا.

ويعد الذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ارتفاعها يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه وافق على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يونيو / حزيران لكسب الوقت وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.

ويراقب المتعاملون أيضا عن كثب التطورات فيما يخص القيود الصينية على تصدير معدنين مهمين في صناعة أشباه الموصلات قبل زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بكين يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.1292 دولارا للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 0.9% إلى 1248.44 دولارا، واستقر البلاتين عند 915.77 دولارا.