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الذهب يرتفع وسط ترجح كفة التحفيز الأميركي على آمال اللقاح

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-07T07:50:06+0000
الذهب يرتفع وسط ترجح كفة التحفيز الأميركي على آمال اللقاح

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، يوم الاثنين، حيث دعمت بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي، وإن كان التفاؤل بشأن نشر لقاحات للوقاية من فيروس كورونا كبح المكاسب.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1841.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:54 بتوقيت غرينتش، في حين تقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1844.20 دولار.

واكتسبت محادثات حزمة جديدة لتخفيف تداعيات الجائحة زخما يوم الجمعة، إذ يعكف مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون حجمه 908 مليارات دولار.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينجم عن تحفيز ضخم، غير أن مكاسب المعدن جاءت محدودة في ظل استعدادات بريطانيا لتصبح أول دولة تستخدم لقاح فايزر/بيونتك لمرض كوفيد-19 هذا الأسبوع.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 24.15 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1% إلى 1044 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 2359.05 دولار للأونصة.

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