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 الذهب يرتفع نتيجة عمليات شراء وتراجع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-17T05:28:58+0000
 الذهب يرتفع نتيجة عمليات شراء وتراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة وتوقف ارتفاع الدولار وذلك على الرغم من أن رفع سعر الفائدة الوشيك من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حد من جاذبية الذهب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1650.49 دولاراً للأوقية (الأونصة) اعتبارا من 0149 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت الأسعار أكثر من واحد في المئة يوم الجمعة وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يوليو/ تموز.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1656.00 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية واحد في المئة إلى 18.44 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 903.63 دولارات، كما ارتفع البلاديوم 1.9 في المئة ليصل إلى 2025.80 دولاراً.

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