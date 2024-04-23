الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوع وسط هدوء مخاوف الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، لكنها تظل قرب أدنى مستوياتها في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة مع انحسار مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2333.29 دولارا للأوقية بحلول الساعة 01:16 بتوقيت جرينتش. ولم تتغير العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2346.70 دولارا للأوقية.

وتراجع صناع السياسات، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، الأسبوع الماضي عن تقديم أي توجيهات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.31 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.05 دولارا، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1007.58 دولارات.