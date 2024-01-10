الذهب يرتفع منتهزاً فرصة تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، قبيل تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي الذي قد يلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وذكرت شبكة "CNBC عربية" الاقتصادية، أن العقود الآجلة للذهب ارتفعت الآن إلى مستوى 2037 دولاراً للأوقية وبنسبة 0.2%، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.07% إلى 2031 دولاراً للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 102.22 نقطة.

وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر شباط/ فبراير المقبل عند 2033 دولاراً للأوقية، بعد أن ارتفعت لتلامس 2048.60 دولاراً خلال التداولات.

ويركز المتداولون الآن على تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم غد الخميس والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 0.2% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي و3.2% على أساس سنوي.

وكشف تقرير أمريكي رسمي أن المستهلكين يتوقعون انخفاضاً في التضخم، في حين قالت محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي تبدو "مقيدة بما فيه الكفاية".

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.87 دولاراً للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.2% إلى 927.88 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 978.97 دولاراً.