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الذهب يرتفع مع هبوط الدولار بفعل آمال تحفيز عقب فوز بايدن

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-09T07:19:18+0000
الذهب يرتفع مع هبوط الدولار بفعل آمال تحفيز عقب فوز بايدن

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لأعلى مستوى في شهرين تقريبا مدفوعة بضعف الدولار وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز بسبب فيروس كورونا في ظل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1960.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر 1965.33 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر أيلول. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ربح الذهب 0.6% إلى 1963.20 دولار.

هذا وسجل مؤشر الدولار أقل مستوى في عشرة أسابيع مما يزيد من إغراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ووضعت إجراءات تحفيز غير مسبوقة وأسعار الفائدة المنخفضة عالميا الذهب على مسار تسجيل أفضل عام له منذ عقد نظرا لجاذبيته كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 25.81 دولار للأونصة وكسب البلاتين 1.4% إلى 901.42 دولار بينما نزلت الفضة 0.7% إلى 2474.34 دولار للأونصة.

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