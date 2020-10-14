سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الذهب يرتفع مع عودة التركيز على الجائحة والانتخابات الأميركية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-14T07:54:52+0000
الذهب يرتفع مع عودة التركيز على الجائحة والانتخابات الأميركية

شفق نيوز/ ارتفع سعر الذهب يوم الأربعاء إذ شجعت الضبابية حيال تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المستثمرين على استغلال تراجع حاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وشراؤه.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1895.84 دولارا للأونصة، بعد أن نزل 1.9 بالمئة أمس الثلاثاء بفعل قفزة للدولار. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1899.70 دولارا.

وتضرر الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن توقف تجارب رئيسية على لقاح لكوفيد-19، بجانب جمود في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة مما دعم الدولار وكبح مكاسب المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.14 دولارا بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 874.06 دولارا وربح البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2351.95 دولارا.

related

الذهب يرتفع مع انحسار صعود الدولار رغم تسجيله اسبوعا سيئا

Date: 2020-09-25 09:25:04
الذهب يرتفع مع انحسار صعود الدولار رغم تسجيله اسبوعا سيئا

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وآمال بشأن تحفيز أميركي

Date: 2020-10-08 09:44:06
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وآمال بشأن تحفيز أميركي

الذهب يواصل ارتفاعه القياسي بفضل تراجع الدولار ومراهنات على التحفيز

Date: 2020-08-05 07:43:48
الذهب يواصل ارتفاعه القياسي بفضل تراجع الدولار ومراهنات على التحفيز

أسعار أوبك ترتفع الى 41.29 دولارا قبيل اجتماع المنظمة

Date: 2020-09-17 11:36:48
أسعار أوبك ترتفع الى 41.29 دولارا قبيل اجتماع المنظمة

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس الفدرالي الأميركي

Date: 2020-08-25 07:13:34
الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس الفدرالي الأميركي

الذهب يسجل أدنى مستوى له في أسبوعين

Date: 2019-08-01 16:36:59
الذهب يسجل أدنى مستوى له في أسبوعين

العراق يحافظ على المرتبة الـ38 بين الدول الأكثر امتلاكا للذهب

Date: 2020-10-10 06:59:08
العراق يحافظ على المرتبة الـ38 بين الدول الأكثر امتلاكا للذهب

العراق يحتل المرتبة 38 بأكبر احتياطي للذهب في العالم

Date: 2020-08-05 09:59:16
العراق يحتل المرتبة 38 بأكبر احتياطي للذهب في العالم