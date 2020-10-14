الذهب يرتفع مع عودة التركيز على الجائحة والانتخابات الأميركية

شفق نيوز/ ارتفع سعر الذهب يوم الأربعاء إذ شجعت الضبابية حيال تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المستثمرين على استغلال تراجع حاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وشراؤه.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1895.84 دولارا للأونصة، بعد أن نزل 1.9 بالمئة أمس الثلاثاء بفعل قفزة للدولار. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1899.70 دولارا.

وتضرر الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن توقف تجارب رئيسية على لقاح لكوفيد-19، بجانب جمود في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة مما دعم الدولار وكبح مكاسب المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.14 دولارا بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 874.06 دولارا وربح البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2351.95 دولارا.