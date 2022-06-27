الذهب يرتفع مع عزم "السبع" حظر استيراد المعدن من روسيا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية (مجموعة السبع) حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1837.58 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:31 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 في المئة إلى 1838.30 دولارا.

وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي يوم امس الأحد لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 21.36 دولارا للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 912.00 دولارا، كما زاد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1886.65 دولارا.