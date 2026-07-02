الذهب يرتفع مع ضعف بيانات الوظائف الأميركية وتراجع أسعار النفط

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدعومة بضعف بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأميركي وتراجع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأميركي للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4057.92 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش (05:51 صباحاً بتوقيت بغداد )، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ 23 يونيو/حزيران.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% إلى 4070.10 دولاراً للأونصة.

وكان الذهب قد تذبذب قرب أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، الأربعاء، قبل أن يغلق مرتفعاً عند 4029.89 دولاراً للأونصة، عقب صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأميركي التي جاءت دون التوقعات.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن مؤسسة ADP ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص الأميركي بمقدار 98 ألف وظيفة خلال يونيو / حزيران، مقارنة بـ122 ألف وظيفة في مايو / أيار، في حين كانت توقعات الاقتصاديين، وفق استطلاع أجرته رويترز، تشير إلى زيادة قدرها 118 ألف وظيفة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إن توقعات التضخم ومخاطره تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكداً التزام البنك المركزي بخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر يونيو / حزيران في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن اتجاه أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.6% إلى 60.06 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 2% إلى 1607.67 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.4%.