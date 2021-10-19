الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث قدم ضعف عائد الدولار والسندات الأمريكية بعض الدعم للمعدن النفيس.

وارتفع الذهب الفوري 0.67 بالمئة إلى 1777.45 دولارا للأوقية بحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1774.40 دولارا.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات، ودعم الذهب يجعله أرخص للمشترين بعملات أخرى.

كما ضعفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات ، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للسبائك غير المدرة للعائد.

وبالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت الفضة الفورية 1.1٪ إلى 23.42 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8٪ إلى 1044.11 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.7٪ إلى 2028.39 دولارًا.